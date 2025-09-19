Suscribirse

Lotería de Santander | Números ganadores del último sorteo del viernes 19 de septiembre

Estas fueron las balotas ganadoras en el más reciente sorteo de la Lotería de Santander.

Redacción Loterías
20 de septiembre de 2025, 4:07 a. m.
Estos son los resultados del sorteo de la noche del viernes, 19 de septiembre en la Lotería de Santander.
Estos son los resultados del sorteo de la noche del viernes, 19 de septiembre en la Lotería de Santander. | Foto: Lotería de Santander - Getty Images / Montaje: Semana

El día viernes, 19 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5032 de la Lotería de Santander, y el número ganador para el premio mayor de $6.000 millones fue el 5689 de la serie 171.

Resultados del sorteo 5036 de la Lotería de Santander

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

  • Número 5689 de la serie 171.

Esta es la transmisión oficial compartida por la Lotería de Santander con los resultados del sorteo en su transmisión oficial:

Resultado LOTERIA DE SANTANDER Viernes 19 de Septiembre de 2025

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander

  • Número 6363 de la serie 282: 5 de septiembre de 2025
  • Número 1984 de la serie 065: 5 de septiembre de 2025
  • Número 3473 de la serie 261: 29 de agosto de 2025

Plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 1 seco de 250 millones de pesos.
  • 5 secos de 100 millones de pesos cada uno.
  • 15 secos de 50 millones de pesos cada uno.
  • 20 secos de 20 millones de pesos cada uno.
  • 30 secos de 10 millones de pesos.
  • 40 secos de 5 millones de pesos.
Contexto: Lotería de Santander sorteo del viernes: vea los números ganadores y el acumulado para el 12 de septiembre

La Lotería de Santander es un juego de azar popular que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quiere probar suerte, no dude en jugarla.

