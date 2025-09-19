Loterías
Lotería de Santander | Números ganadores del último sorteo del viernes 19 de septiembre
Estas fueron las balotas ganadoras en el más reciente sorteo de la Lotería de Santander.
El día viernes, 19 de septiembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5032 de la Lotería de Santander, y el número ganador para el premio mayor de $6.000 millones fue el 5689 de la serie 171.
Resultados del sorteo 5036 de la Lotería de Santander
Premio mayor de 6.000 millones de pesos.
- Número 5689 de la serie 171.
Esta es la transmisión oficial compartida por la Lotería de Santander con los resultados del sorteo en su transmisión oficial:
Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander
- Número 6363 de la serie 282: 5 de septiembre de 2025
- Número 1984 de la serie 065: 5 de septiembre de 2025
- Número 3473 de la serie 261: 29 de agosto de 2025
Plan de premios de la Lotería de Santander:
- 1 seco de 250 millones de pesos.
- 5 secos de 100 millones de pesos cada uno.
- 15 secos de 50 millones de pesos cada uno.
- 20 secos de 20 millones de pesos cada uno.
- 30 secos de 10 millones de pesos.
- 40 secos de 5 millones de pesos.
La Lotería de Santander es un juego de azar popular que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quiere probar suerte, no dude en jugarla.