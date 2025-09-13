Suscribirse

Lotería de Santander sorteo del viernes: vea los números ganadores y el acumulado para el 12 de septiembre

Esta lotería se juega todos los viernes a las 11 de la noche.

Redacción Loterías
13 de septiembre de 2025, 11:06 a. m.
Lotería de Santander - 29 de agosto de 2025.
Lotería de Santander - 29 de agosto de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / pequeña: Lotería de Santander.

A las 11:00 de la noche de este viernes, 12 de septiembre de 2025, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Santander y el número ganador para el premio mayor fue el 6363 de la serie 282

Este es el número ganador de la Lotería de Santander

Número ganador: 6363

Serie: 282

Esta fue la transmisión oficial del sorteo 6772 de la Lotería de Santander:

YouTube video player

Estos fueron los últimos números que ganaron en la Lotería de Santander:

  • Número 1984 de la serie 065: 5 de septiembre de 2025
  • Número 3473 de la serie 261: 29 de agosto de 2025
  • Número 6769 de la serie 363: 22 de agosto de 2025
Contexto: ¿Jugó Miloto? Este es el número ganador del sorteo del viernes 12 de septiembre

Plan de premios oficial de la Lotería de Santander:

  • Para 1 seco: 250 millones de pesos
  • Para 5 secos: 100 millones de pesos
  • Para 15 secos: 50 millones de pesos
  • Para 20 secos: 20 millones de pesos
  • Para 30 secos: 10 millones de pesos
  • Para 40 secos: 5 millones de pesos

El siguiente sorteo de la Lotería de Santander se realizará el próximo viernes 19 de septiembre y se jugará a partir de las 11 de la noche.

