A las 11:00 de la noche de este viernes, 12 de septiembre de 2025, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Santander y el número ganador para el premio mayor fue el 6363 de la serie 282

Este es el número ganador de la Lotería de Santander

Número ganador: 6363

Serie: 282

Esta fue la transmisión oficial del sorteo 6772 de la Lotería de Santander:

Estos fueron los últimos números que ganaron en la Lotería de Santander:

Número 1984 de la serie 065: 5 de septiembre de 2025

Número 3473 de la serie 261: 29 de agosto de 2025

Número 6769 de la serie 363: 22 de agosto de 2025

Plan de premios oficial de la Lotería de Santander:

Para 1 seco: 250 millones de pesos

Para 5 secos: 100 millones de pesos

Para 15 secos: 50 millones de pesos

Para 20 secos: 20 millones de pesos

Para 30 secos: 10 millones de pesos

Para 40 secos: 5 millones de pesos