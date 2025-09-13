Loterías
Lotería de Santander sorteo del viernes: vea los números ganadores y el acumulado para el 12 de septiembre
Esta lotería se juega todos los viernes a las 11 de la noche.
A las 11:00 de la noche de este viernes, 12 de septiembre de 2025, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Santander y el número ganador para el premio mayor fue el 6363 de la serie 282
Este es el número ganador de la Lotería de Santander
Número ganador: 6363
Serie: 282
Esta fue la transmisión oficial del sorteo 6772 de la Lotería de Santander:
Estos fueron los últimos números que ganaron en la Lotería de Santander:
- Número 1984 de la serie 065: 5 de septiembre de 2025
- Número 3473 de la serie 261: 29 de agosto de 2025
- Número 6769 de la serie 363: 22 de agosto de 2025
Plan de premios oficial de la Lotería de Santander:
- Para 1 seco: 250 millones de pesos
- Para 5 secos: 100 millones de pesos
- Para 15 secos: 50 millones de pesos
- Para 20 secos: 20 millones de pesos
- Para 30 secos: 10 millones de pesos
- Para 40 secos: 5 millones de pesos
El siguiente sorteo de la Lotería de Santander se realizará el próximo viernes 19 de septiembre y se jugará a partir de las 11 de la noche.