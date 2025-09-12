Suscribirse

Lotería

¿Jugó Miloto? Este es el número ganador del sorteo del viernes 12 de septiembre

El acumulado está en $200 millones.

Redacción Loterías
13 de septiembre de 2025, 3:46 a. m.
Sorteo 397 de la Lotería Miloto.
Sorteo 397 de la Lotería Miloto. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil baloto_colombia

Este viernes 12 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 397 de la Lotería Miloto con un acumulado de $200 millones donde un apostador podría ser el feliz ganador.

El camino hacia tu próximo sueño puede empezar hoy. Con el acumulado de $200 millones de MiLoto, ese carro soñado podría estar pronto en tu garaje”, fue la invitación de la Lotería en sus redes sociales.

Contexto: Miloto: conozca los números ganadores del 11 de septiembre

Resultados de Miloto el 12 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 397 fueron:

  • 02- 29- 09- 06- 20

Por lo tanto, el próximo lunes, 15 de septiembre, se jugará nuevamente el sorteo de Miloto a partir de las 10:00 de la noche, el cual es transmitido en la fanpage de la red social de Facebook de Baloto.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

