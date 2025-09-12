¿Jugó Miloto? Este es el número ganador del sorteo del viernes 12 de septiembre

Este viernes 12 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 397 de la Lotería Miloto con un acumulado de $200 millones donde un apostador podría ser el feliz ganador.

“El camino hacia tu próximo sueño puede empezar hoy. Con el acumulado de $200 millones de MiLoto, ese carro soñado podría estar pronto en tu garaje”, fue la invitación de la Lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto el 12 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 397 fueron:

02- 29- 09- 06- 20

Por lo tanto, el próximo lunes, 15 de septiembre, se jugará nuevamente el sorteo de Miloto a partir de las 10:00 de la noche, el cual es transmitido en la fanpage de la red social de Facebook de Baloto.

El plan de premios es el siguiente