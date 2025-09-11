Suscribirse

Miloto: conozca los números ganadores del 11 de septiembre

Esta lotería juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

Redacción Loterías Revista Semana

12 de septiembre de 2025, 3:09 a. m.
Sorteo 11 de septiembre. | Foto: Montaje Semana

Este jueves 11 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería Miloto por medio del sorteo 396, una modalidad del Baloto que premia a quienes logren acertar los números de 5 balotas.

En el pasado sorteo, Miloto logró premiar a dos ciudadanos en las ciudades de Cartagena y Santa Marta.

Debido a que el acumulado de la lotería cayó, para la noche de hoy se dispuso de un premio inicial de 120 millones de pesos.

Resultados de Miloto el 11 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 396 fueron:

  • 35- 11- 20- 38- 31
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 395 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 12 de septiembre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficia

