Astro Sol jueves 11 de septiembre: consulte los números ganadores y el signo de la suerte de este sorteo

Esta lotería se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m.

Redacción Loterías
11 de septiembre de 2025, 9:38 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol | Foto: Tomada de redes sociales

Este jueves, 11 de septiembre, se jugó el sorteo número 5233 de la lotería Super Astro Sol a las 4 de la tarde, como es usual. En esta, miles de personas ponen a prueba su suerte para acertar a los números y al signo que aparecen en las balotas jugadas.

Contexto: Astro Sol miércoles 10 de septiembre: estos son los números ganadores y el signo de la suerte del último sorteo

De esta manera, el número ganador para este martes es: 7 3 7 1

Las últimas tres cifras: 3 7 1

Las últimas dos cifras: 7 1

Y el signo zodiacal ganador es: Capricornio

YouTube video player

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Para participar, las personas deben adquirir un tiquete en el cual apostarán el dinero que deseen, desde 500 pesos como mínimo hasta 10.000 pesos, máximo.

Posteriormente, los participantes deben elegir cuatro números entre el 0 y el 9, para crear una cifra de cuatro dígitos. Esta la acompañarán con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para aumentar las posibilidades de ganar.

El premio mayor corresponde al total apostado multiplicado por 42.000, que se llevará la persona que acierte a los cuatro números y al signo zodiacal.

Este juego de azar permite otros ganadores: Si la persona acierta a los últimos tres números, y al signo, podrá reclamar el total apostado multiplicado por mil. En caso de que acierte a los últimos dos dígitos, más el signo, lo apostado se multiplica por 100.

Noticias Destacadas

