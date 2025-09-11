Baloto hoy | Consulte la lista de los números ganadores de hoy, miércoles 10 de septiembre

Miles de colombianos esperaron con expectativa los resultados del sorteo 2551 del Baloto de este miércoles 10 de septiembre de 2025, con un acumulado que mantiene a todo el país pendiente de los números ganadores.

Resultados oficiales del sorteo del Baloto del 10 de septiembre de 2025

El sorteo número 2551 del Baloto se realizó este miércoles 10 de septiembre de 2025, como es tradicional en los días lunes, miércoles y sábados. Los apostadores de todo el país siguieron con atención la transmisión que se realizó entre las 11:00 y 11:15 de la noche.

Acumulado de 19.000 millones de pesos

Número ganador: 06-28-40-42-43

Súper balota: 12

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 10 de septiembre de 2025

La modalidad Baloto Revancha también tuvo su sorteo correspondiente con un acumulado significativo que despertó el interés de miles de jugadores.

Acumulado de 3.600 millones de pesos

Número ganador: 05-08-16-27-35

Súper balota: 05

Últimos resultados de sorteos anteriores

Para quienes siguen las tendencias y patrones de los números, estos fueron los resultados de los últimos tres sorteos del Baloto:

Los números oficiales del Baloto del 10 de septiembre fueron revelados en la franja nocturna. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Baloto - Últimos 3 sorteos

8 de septiembre de 2025: 10 - 13 - 20 - 31 - 42 - 12

10 - 13 - 20 - 31 - 42 - 12 6 de septiembre de 2025: 04 - 08 - 16 - 28 - 40 - 10

04 - 08 - 16 - 28 - 40 - 10 3 de septiembre de 2025: 16 - 20 - 26 - 29 - 31 - 12

Baloto Revancha - Últimos 3 sorteos

8 de septiembre de 2025: 04 - 18 - 27 - 34 - 39 - 09

04 - 18 - 27 - 34 - 39 - 09 6 de septiembre de 2025: 02 - 15 - 22 - 29 - 42 - 08

02 - 15 - 22 - 29 - 42 - 08 3 de septiembre de 2025: 05 - 19 - 21 - 42 - 43 - 14

¿Cómo funciona el Baloto?

El Baloto es un juego de suerte y azar que consiste en elegir cinco números del 1 al 43, más una superbalota del 1 al 16. Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados, siempre en horario nocturno.