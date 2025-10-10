Suscribirse

Números ganadores de MiLoto, este viernes 10 de octubre de 2025: ¿fue el afortunado?

Conozca los resultados de una de las loterías más seguidas en el territorio colombiano. Ahora se llevó a cabo el sorteo 413.

Redacción Loterías
11 de octubre de 2025, 3:13 a. m.
MiLoto 10 de octubre de 2025.
MiLoto 10 de octubre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: MiLoto (web oficial Coljuegos).

A partir de las 10:00 p. m. de este viernes, 10 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 413 de MiLoto. Cientos de personas siguieron la transmisión por los canales oficiales, misma que dejó los siguientes números ganadores: 07 - 06 - 18 - 04 - 11.

“MiLoto es un juego paramutual, es decir, el valor del premio depende del número de ganadores y el valor de las ventas, se divide en partes iguales para cada uno“, señala Coljuegos, en su web oficial, sobre esta lotería.

Sorteo 413 de MiLoto - 10 de octubre de 2025

Números ganadores: 07 - 06 - 18 - 04 - 11

¿Cómo jugar MiLoto?

El cliente que desee participar, paga 4.000 pesos colombianos, elige cinco números del 1 al 39 (en cualquier orden y sin repetir) y se puede participar de dos maneras, tal como lo señalan también en Coljuegos:

  • “Manual: Es una jugada en la cual el cliente elige los números de su preferencia”
  • “Automático: Es una jugada en la cual el sistema asigna aleatoriamente los 5 números del panel o apuesta”.

Plan de premios MiLoto

Se reparte de la siguiente manera:

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden:
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Así se comportó MiLoto en la semana del 6 al 10 de octubre

A continuación los resultados de MiLoto en la semana del lunes 6 de octubre. Recuerde que esta lotería tiene desarrollo los días lunes, martes, jueves y viernes. Si desea participar, esté pendiente a los canales oficiales para más información.

  • Resultados del lunes, 6 de octubre de 2025: 05 - 30 - 26 - 16 - 06
  • Resultados del lunes, 7 de octubre de 2025: 11 - 08 - 01 - 39 - 33
  • Resultados del lunes, 9 de octubre de 2025: 09 - 31 - 37 - 13 - 01

