Miloto: conozca los resultados del sorteo del jueves 9 de octubre

Esta lotería puede ser seguida por medio del Canal Uno y las redes sociales.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

10 de octubre de 2025, 3:09 a. m.
Sorteo del marte 9 de septiembre de 2025.
Sorteo del jueves 9 de octubre. | Foto: Montaje Semana

Este jueves 9 de octubre se llevó a cabo una nueva versión de Miloto Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 412.

El sorteo entregó un acumulado de $120 millones, donde un apostador podría ser el feliz ganador. Hay que señalar que el pasado martes un feliz ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 9 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 412 fueron:

  • 09-31 -37- 13- 01
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
Caleño ganó el sorteo de Miloto del jueves 9 de octubre. | Foto: El país

El próximo sorteo de Miloto se jugará el viernes 10 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

