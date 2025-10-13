Chontico Día y Noche del 13 de octubre de 2025: estos son los números ganadores

Este lunes, 13 de octubre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, en sus dos versiones. El primero, correspondiente al sorteo del día, se realizó a la 1:00 p.m. y entregó un número ganador de cuatro cifras, junto con ‘La Quinta’, como parte de una nueva modalidad que busca aumentar las oportunidades de obtener mayores premios.

Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.

A continuación, los resultados del Chontico:

Sorteo Día

Premio mayor: 6962

La Quinta: 0

Sorteo Noche

Premio mayor: por determinarse

La Quinta: por determinarse

Jugar la lotería es el pasatiempo favorito de muchas personas. | Foto: Getty Images

El monto del premio en el Chontico depende del número de cifras acertadas: