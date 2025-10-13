Suscribirse

Chontico Día y Noche del 13 de octubre de 2025: estos son los números ganadores

Las loterías en Colombia son vigiladas por Coljuegos para garantizar la total transparencia en los resultados.

Redacción Loterías
13 de octubre de 2025, 6:49 p. m.
Chontico Día y Noche
Resultados Chontico Día y Noche | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

Este lunes, 13 de octubre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, en sus dos versiones. El primero, correspondiente al sorteo del día, se realizó a la 1:00 p.m. y entregó un número ganador de cuatro cifras, junto con ‘La Quinta’, como parte de una nueva modalidad que busca aumentar las oportunidades de obtener mayores premios.

Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.

A continuación, los resultados del Chontico:

Sorteo Día

  • Premio mayor: 6962
  • La Quinta: 0
Resultado EL CHONTICO DIA Lunes 13 de Octubre de 2025

Sorteo Noche

  • Premio mayor: por determinarse
  • La Quinta: por determinarse
Jugar la lotería es el pasatiempo favorito de muchas personas.
Jugar la lotería es el pasatiempo favorito de muchas personas. | Foto: Getty Images
Contexto: Resultados de La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre: revise si es uno de los ganadores del sorteo día y tarde

El monto del premio en el Chontico depende del número de cifras acertadas:

  • Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas, su apuesta se multiplica por 4.500 veces.
  • Con tres cifras, gana 400 veces el valor jugado.
  • Si acierta dos cifras, recibe 50 veces lo apostado.
  • Finalmente, quienes acierten una sola cifra obtienen una recompensa equivalente a cinco veces su inversión inicial.

