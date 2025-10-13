Suscribirse

Resultados de La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre: revise si es uno de los ganadores del sorteo día y tarde

La Lotería Antioqueñita es una de las favoritas entre los apostadores, quienes aprovechan los fines de semana para participar en el juego.

Redacción Loterías
13 de octubre de 2025, 5:41 p. m.
En Colombia, los juegos de azar se han popularizado con el paso del tiempo gracias a la amplia oferta de premios que atrae a quienes disfrutan apostarle a la suerte. En el país existen aproximadamente más de 15 modalidades de juego, y una de las más reconocidas se encuentra en la región de Antioquia, donde se realizan dos sorteos diarios: uno en el día y otro en la tarde, cada uno con su propio número para facilitar su identificación.

Cabe resaltar que estos juegos de azar, como las loterías y los chances, son supervisados por entidades oficiales con el fin de garantizar la total transparencia en la entrega de los premios. Para reclamar un premio, el ganador debe presentar su documento de identidad junto con el boleto original de la apuesta, con el fin de verificar la titularidad del mismo.

La Antioqueñita Día y Tarde
Entre las más populares se encuentra La Antioqueñita, un juego que consiste en elegir un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999. Además, existe la modalidad La Quinta, que ofrece la posibilidad de obtener premios aún mayores.

Para este lunes 13 de octubre, se realizaron dos sorteos, aunque por tratarse de día festivo, el horario del sorteo del día se modificó a las 12:00 p.m., mientras que el sorteo de la tarde mantuvo su horario habitual de las 4:00 p.m.

Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8622.
  • Quinta balota: 1.
La Antioqueñita 1 - 13 de octubre de 2025 - 12:00 PM [La Red Gana]

Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: Pendiente
  • Quinta balota: Pendiente
ANTIOQUEÑITA 2: Resultado ANTIOQUEÑITA 2 del LUNES 13 de Octubre de 2025.

Resultados de sorteos anteriores:

Día

  • 12 de octubre de 2025: 9552 - 9
  • 11 de octubre de 2025: 3475 - 5
  • 10 de octubre de 2025: 8814 - 3

Tarde

  • 12 de octubre de 2025: 1416 - 7
  • 11 de octubre de 2025: 3516 - 4
  • 10 de octubre de 2025: 4848 - 0

