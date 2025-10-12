Suscribirse

Hoy pudo ser el afortunado ganador de la lotería: los números de Astro Luna del 12 de octubre

Si acierta los números, tiene la posibilidad de ganar una alta suma de dinero.

Redacción Loterías
13 de octubre de 2025, 2:01 a. m.
Este juego es administrado bajo concesión autorizada por Coljuegos | Foto: Astro Luna/Getty Images/Montaje:Semana

El Super Astro Luna volvió a ser protagonista este 12 de octubre con su sorteo número 7906, uno de los más esperados por apostadores en todo el país.

Este juego de azar, que mezcla números y signos zodiacales, se ha consolidado como una de las modalidades más populares en Colombia gracias a la posibilidad de convertir apuestas desde $500 pesos en premios que pueden alcanzar decenas de millones.

Dentro de la dinámica de Astro Luna, cada jugador selecciona un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y lo combina con uno de los 12 signos del zodiaco. Para llevarse el premio mayor, la jugada debe coincidir exactamente con el número y el signo ganadores. Además, existen premios menores para quienes acierten parcialmente

El sorteo 7906, transmitido en la noche de este domingo, dejó como resultado ganador el número 7002 con el signo Virgo. Los apostadores afortunados que acertaron la combinación completa recibirán un premio bruto de $81.354.000 pesos en total, además de cientos de ganadores en las categorías de premios secundarios.

ASTRO LUNA: Resultado ASTRO LUNA del DOMINGO 12 de Octubre de 2025.

Coljuegos es la entidad que regula y vigila los juegos de azar en el país. Los sorteos del Super Astro Luna se realizan todas las noches, mientras que su versión diurna, el Super Astro Sol, tiene lugar en las tardes.

A continuación, las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes del Super Astro Luna:

  • Sorteo del 11 de octubre de 2025: número 3376, signo Sagitario.
  • Sorteo del 10 de octubre de 2025: número 2696, signo Virgo.
  • Sorteo del 9 de octubre de 2025: número 8273, signo Libra.

Se recuerda que la venta de boletos está prohibida para menores de 18 años y para quienes tengan restricciones legales debido a padecimientos mentales. Además, quienes deseen participar en la modalidad Todos los Signos deben informar previamente a su asesora.

