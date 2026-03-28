Chontico Día y Noche: estos son los números ganadores de la lotería del sábado 28 de marzo de 2026

El resultado del nuevo sorteo del 8383 de la Lotería Chontico ya se dio a conocer y dejó a un número como el gran protagonista de la jornada.

Como suele pasar, no solo el premio mayor generó expectativa. El sorteo también dejó una quinta de 5, sumando emoción a una jornada que mantuvo a muchos pendientes con la ilusión de acertar y llevarse alguno de los premios.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 28 de marzo de 2026

Premio mayor: 0606 - 8

Tres últimas cifras: 606

Dos últimas cifras: 06

Número completo: 0606

Quinta balota: 8

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 28 de marzo de 2026

Premio mayor: Pendiente

Tres últimas cifras: Pendiente

Dos últimas cifras: Pendiente

Número completo: Pendiente

Quinta: Pendiente

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

27 de marzo de 2026: 1137 - 5

26 de marzo de 2026: 9117 - 1

25 de marzo de 2026: 1400 - 6

Chontico Noche

27 de marzo de 2026: 1137 - 5

26 de marzo de 2026: 8270 - 4

25 de marzo de 2026: 5087 - 1

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día domingo 29 de marzo de 2026, en los horarios habituales.