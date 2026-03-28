Chontico Día y Noche: estos son los números ganadores de la lotería del sábado 28 de marzo de 2026

El resultado del nuevo sorteo del 8383 de la Lotería Chontico ya se dio a conocer y dejó a un número como el gran protagonista de la jornada.
Como suele pasar, no solo el premio mayor generó expectativa. El sorteo también dejó una quinta de 5, sumando emoción a una jornada que mantuvo a muchos pendientes con la ilusión de acertar y llevarse alguno de los premios.
Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 28 de marzo de 2026
Premio mayor: 0606 - 8
- Tres últimas cifras: 606
- Dos últimas cifras: 06
- Número completo: 0606
- Quinta balota: 8
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 28 de marzo de 2026
Premio mayor: Pendiente
- Tres últimas cifras: Pendiente
- Dos últimas cifras: Pendiente
- Número completo: Pendiente
- Quinta: Pendiente
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 27 de marzo de 2026: 1137 - 5
- 26 de marzo de 2026: 9117 - 1
- 25 de marzo de 2026: 1400 - 6
Chontico Noche
- 27 de marzo de 2026: 1137 - 5
- 26 de marzo de 2026: 8270 - 4
- 25 de marzo de 2026: 5087 - 1
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día domingo 29 de marzo de 2026, en los horarios habituales.