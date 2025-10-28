Loterías
Conozca los números ganadores de la Lotería Cruz Roja del martes, 28 de octubre
Este sorteo entregó 8.000 millones de pesos al premio mayor.
Este martes, 28 de octubre, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, que entregó 8.000 millones de pesos al premio mayor.
“¿Sabías que comprando la LoteCruz estás ayudando a la Cruz Roja Colombiana🇨🇴 en su labor humanitaria? ¡Gracias a ti seguiremos ayudando!“, dice la lotería en su perfil de Instagram.
Resultados del sorteo 3125 de la lotería de la Cruz Roja
Premio mayor de 8.000 millones de pesos.
- Número ganador: 9882 de la serie 227.
Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja
- 21 de octubre de 2025: 5703, serie 093.
- 14 de octubre de 2025: 4636, serie 225.
- 7 de octubre de 2025: 9865, serie 096.
El próximo sorteo se jugará el martes, 4 de noviembre, a partir de las 10:55 de la noche que es trasmitido a través del Canal Uno.