Conozca los números ganadores de la Lotería Cruz Roja del martes, 28 de octubre

Este martes, 28 de octubre, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, que entregó 8.000 millones de pesos al premio mayor.

“¿Sabías que comprando la LoteCruz estás ayudando a la Cruz Roja Colombiana🇨🇴 en su labor humanitaria? ¡Gracias a ti seguiremos ayudando!“, dice la lotería en su perfil de Instagram.

Resultados del sorteo 3125 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Número ganador: 9882 de la serie 227.

Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

21 de octubre de 2025: 5703 , serie 093 .

, serie . 14 de octubre de 2025: 4636 , serie 225 .

, serie . 7 de octubre de 2025: 9865, serie 096.