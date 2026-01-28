Conozca si fue el afortunado este miércoles 28 de enero con la Lotería del Meta

El sorteo de la Lotería del Meta celebrado la noche del miércoles 28 de enero de 2026 dejó como número ganador del premio mayor el 2889, correspondiente a la serie 123 El resultado se conoció en la transmisión nocturna habitual.
Estos son los premios anunciados para la Lotería del Meta:
- Premio mayor: $ 1.800.000.000
- 1 seco: $ 300.000.000
- 1 seco: $ 200.000.000
- 3 secos: $ 100.000.000
- 7 secos: $ 50.000.000
- 10 secos: $ 20.000.000
- 20 secos: $ 10.000.000
¿Cómo se juega la Lotería del Meta?
- Comprar el billete en un punto autorizado de venta; sólo quienes venden con autorización ofrecen el billete oficial.
- Cada billete tiene un número de cuatro cifras (0000–9999) y una serie de 3 cifras; el ganador del premio mayor es la combinación número + serie.
- Los billetes se emiten en fracciones (según el plan: 3 fracciones por billete y valor de fracción informado en el plan), lo que permite adquirir desde una porción del premio. Valor de fracción reportado: $4.000 (ver plan de premios).
¿Cómo y dónde reclamar un premio?
- Premios inferiores a $5.000.000: pueden reclamarse en cualquier punto de distribución autorizado a nivel nacional.
- Premios mayores a $5.000.000: deben reclamarse directamente en la sede de la Lotería del Meta. Según la información pública, la sede administrativa está ubicada en Villavicencio (Calle 38 # 32-37, Centro — Edificio Parque Santander); confirme requisitos y horarios antes de desplazarse.