Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este viernes 5 de junio

Los sorteos de chance continúan captando la atención de miles de colombianos que cada día prueban suerte con diferentes apuestas. Este viernes 5 de junio se llevaron a cabo los tradicionales sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos resultados ya pueden ser consultados por los jugadores en todo el país.

Estas modalidades de juego se han convertido en una de las opciones más populares entre quienes buscan premios inmediatos y diferentes oportunidades de ganar con números de dos, tres y cuatro cifras. Además, los sorteos se realizan en distintos horarios, permitiendo que más personas participen a lo largo del día.

Los apostadores que hayan adquirido sus tiquetes pueden revisar cuidadosamente los números ganadores y verificar si obtuvieron algún acierto. También se recomienda conservar el comprobante en buen estado, ya que este es indispensable al momento de reclamar cualquier premio autorizado.

Resultados del viernes 5 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1166.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche