Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este viernes 5 de junio

Los sorteos de chance continúan captando la atención de miles de colombianos que cada día prueban suerte con diferentes apuestas. Este viernes 5 de junio se llevaron a cabo los tradicionales sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cuyos resultados ya pueden ser consultados por los jugadores en todo el país.
Estas modalidades de juego se han convertido en una de las opciones más populares entre quienes buscan premios inmediatos y diferentes oportunidades de ganar con números de dos, tres y cuatro cifras. Además, los sorteos se realizan en distintos horarios, permitiendo que más personas participen a lo largo del día.
Los apostadores que hayan adquirido sus tiquetes pueden revisar cuidadosamente los números ganadores y verificar si obtuvieron algún acierto. También se recomienda conservar el comprobante en buen estado, ya que este es indispensable al momento de reclamar cualquier premio autorizado.
Resultados del viernes 5 de junio
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 1166.
- La Quinta: 4.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente