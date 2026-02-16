Este lunes, 16 de febrero de 2026, se jugó el sorteo 4157 de la Lotería del Tolima, donde se conoció el número ganador del premio mayor.

“Hoy puede ser tu turno de celebrar en grande. Hoy juega la Lotería del Tolima, la que convierte la esperanza en premios y los sueños en historias reales”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del 16 de febrero de 2026

Premio mayor: 8267

Serie: 09

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

Sorteo del 9 de febrero de 2026: número 5556 de la serie 14.

de la serie Sorteo del 2 de febrero de 2026: número 5418 de la serie 154.

de la serie Sorteo del 26 de enero de 2026: número 1691 de la serie 257.

El próximo sorteo será el 23 de febrero de 2026. La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche.