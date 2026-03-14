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El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra a los ganadores de las loterías del sábado 14 de marzo

Aquí puede consultar los resultados completos de estas loterías y verificar si la suerte estuvo de su lado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
14 de marzo de 2026, 11:41 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 14 de marzo.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 14 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitirían cumplir algunos de sus sueños y planes.

Identificar los llamados “números fríos y calientes” podrían tener una incidencia en las probabilidades de ganar el premio mayor.
Miles de personas sueñan con ganar la lotería. Foto: Getty Images/Tetra images RF

Dorado Día - 14 de marzo

  • Premio mayor: 7263.
  • La Quinta: 0.
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El Paisita Día - 14 de marzo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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La Caribeña Día - 14 de marzo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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Dorado Tarde - 14 de marzo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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El Paisita Tarde - 14 de marzo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.
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La Caribeña Noche - 14 de marzo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.