El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra a los ganadores de las loterías del sábado 31 de enero

Aquí puede consultar los resultados completos de estas loterías y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Redacción Loterías
31 de enero de 2026, 4:20 p. m.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitirían cumplir algunos de sus sueños y planes.

Dorado Día - 31 de enero

  • Premio mayor: 0909.
  • La Quinta: 9.
YouTube video 7M1uN2waiH4 thumbnail

El Paisita Día - 31 de enero

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video rf5koyG1bGY thumbnail

La Caribeña Día - 31 de enero

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video pzwl92v1X2o thumbnail

Dorado Tarde - 31 de enero

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video ep9fdohkRMw thumbnail

El Paisita Tarde - 31 de enero

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.
YouTube video A3jZaPq-y_o thumbnail

La Caribeña Noche - 31 de enero

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video ZBYGltqDyA4 thumbnail

Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.

