El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los ganadores de las loterías del sábado 20 de diciembre

En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitirían cumplir algunos de sus sueños y planes.

Dorado Día - 20 de diciembre

Premio mayor: 9322.

La Quinta: 4.

El Paisita Día - 20 de diciembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Día - 20 de diciembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Dorado Tarde - 20 de diciembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

El Paisita Tarde - 20 de diciembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Noche - 20 de diciembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.