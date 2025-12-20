Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los ganadores de las loterías del sábado 20 de diciembre

Aquí puede consultar los resultados completos de estas loterías y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Redacción Loterías
20 de diciembre de 2025, 4:11 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.
En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitirían cumplir algunos de sus sueños y planes.

Identificar los llamados “números fríos y calientes” podrían tener una incidencia en las probabilidades de ganar el premio mayor.
Miles de personas sueñan con ganar la lotería. Foto: Getty Images/Tetra images RF

Dorado Día - 20 de diciembre

  • Premio mayor: 9322.
  • La Quinta: 4.
YouTube video 8FvFi___VXw thumbnail

El Paisita Día - 20 de diciembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video lrfxiC1hWvc thumbnail

La Caribeña Día - 20 de diciembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video TtM5bRrB7FQ thumbnail

Dorado Tarde - 20 de diciembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video fNzGlr-t9A4 thumbnail

El Paisita Tarde - 20 de diciembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video gPodXE8ZWE0 thumbnail

La Caribeña Noche - 20 de diciembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video OuyTCHfTURQ thumbnail

Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.

