Suscribirse

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este viernes, 31 de octubre

Cada día se llevan a cabo dos sorteos de cada una de estas loterías y juegos de azar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
31 de octubre de 2025, 4:03 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 2 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 2 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 31 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Dorado Mañana - 31 de octubre

  • Premio mayor: 0900.
  • La Quinta: 4.
Resultado EL DORADO MAÑANA Viernes 31 de Octubre de 2025

El Dorado Tarde - 31 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado EL DORADO TARDE Viernes 31 de Octubre de 2025

El Paisita Día - 31 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado EL PAISITA 1 Viernes 31 de Octubre de 2025

El Paisita Noche - 31 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente.
Resultado EL PAISITA 2 Viernes 31 de Octubre de 2025

La Caribeña Día - 31 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado LA CARIBEÑA DIA Viernes 31 de Octubre de 2025

La Caribeña Noche - 31 de octubre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado LA CARIBEÑA NOCHE Viernes 31 de Octubre de 2025

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso Uribe: expertos explican cuáles son los caminos tras la decisión de absolver al expresidente, ¿habrá prescripción?

2. Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

3. El fuerte jalón de orejas del procurador general al presidente Petro por sus críticas a la Registraduría Nacional

4. ¿Está bloqueado el sueldo de Petro por estar en la lista Clinton? La salida que tendría la Casa de Nariño para pagarle al presidente

5. Maduro, acorralado: pidió ayuda militar a Rusia por amenaza de posible bombardeo de EE. UU.; este fue el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

el doradoLotería PaisitaLotería La Caribeña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.