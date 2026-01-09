Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este viernes, 9 de enero

Cada día se llevan a cabo dos sorteos de estas loterías y juegos de azar.

Redacción Loterías
9 de enero de 2026, 4:13 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 1 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Dorado Mañana - 9 de enero

  • Premio mayor: 3193.
  • La Quinta: 7.
YouTube video DNn1gkk8Dcs thumbnail

El Dorado Tarde - 9 de enero

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video gNk8iuxTx50 thumbnail

El Paisita Día - 9 de enero

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video ajJQauzX4Ho thumbnail

El Paisita Noche - 9 de enero

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.
YouTube video pJq61cL_H6A thumbnail

La Caribeña Día - 9 de enero

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video mJlYcFoFdy8 thumbnail

La Caribeña Noche - 9 de enero

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
YouTube video Ae_ggbKbM0s thumbnail

