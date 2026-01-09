El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este viernes, 9 de enero

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.
Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co
El Dorado Mañana - 9 de enero
- Premio mayor: 3193.
- La Quinta: 7.
El Dorado Tarde - 9 de enero
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
El Paisita Día - 9 de enero
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
El Paisita Noche - 9 de enero
- Premio mayor: Pendiente.
- Animal: Pendiente.
La Caribeña Día - 9 de enero
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
La Caribeña Noche - 9 de enero
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.