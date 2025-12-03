Loterías
El Paisita, El Dorado y La Caribeña: consulte aquí los resultados de hoy, miércoles 3 de diciembre
Las loterías en Colombia siguen siendo uno de los juegos de azar más populares del país.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Las loterías del país volvieron a jugar hoy, y tres de las más reconocidas no han pasado desapercibidas a lo largo de la semana. Una de las primeras en salir fue El Dorado, que realiza su sorteo de lunes a viernes a las 11:00 a.m., mientras que el segundo se lleva a cabo a las 3:30 p.m. Cabe destacar que los fines de semana los horarios pueden variar.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 6347.
- La Quinta: 1.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Otra de las más populares es El Paisita, un juego de origen antioqueño que se ha ganado el cariño de millones de colombianos por su trayectoria, confiabilidad y la frecuencia de sus sorteos. Con el tiempo, se ha consolidado como una opción permanente para quienes disfrutan de apuestas rápidas y accesibles.
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Desde la región Caribe también llegó un juego que rápidamente conquistó al público nacional: La Caribeña, que ha logrado construir una identidad cercana a los apostadores sin perder la esencia tradicional de las apuestas numéricas.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente.