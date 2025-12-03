El Paisita, El Dorado y La Caribeña: consulte aquí los resultados de hoy, miércoles 3 de diciembre

Las loterías del país volvieron a jugar hoy, y tres de las más reconocidas no han pasado desapercibidas a lo largo de la semana. Una de las primeras en salir fue El Dorado, que realiza su sorteo de lunes a viernes a las 11:00 a.m., mientras que el segundo se lleva a cabo a las 3:30 p.m. Cabe destacar que los fines de semana los horarios pueden variar.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 6347.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Otra de las más populares es El Paisita, un juego de origen antioqueño que se ha ganado el cariño de millones de colombianos por su trayectoria, confiabilidad y la frecuencia de sus sorteos. Con el tiempo, se ha consolidado como una opción permanente para quienes disfrutan de apuestas rápidas y accesibles.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Desde la región Caribe también llegó un juego que rápidamente conquistó al público nacional: La Caribeña, que ha logrado construir una identidad cercana a los apostadores sin perder la esencia tradicional de las apuestas numéricas.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche