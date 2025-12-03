Suscribirse

Loterías

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: consulte aquí los resultados de hoy, miércoles 3 de diciembre

Las loterías en Colombia siguen siendo uno de los juegos de azar más populares del país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de diciembre de 2025, 4:26 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 3 de diciembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 3 de diciembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías del país volvieron a jugar hoy, y tres de las más reconocidas no han pasado desapercibidas a lo largo de la semana. Una de las primeras en salir fue El Dorado, que realiza su sorteo de lunes a viernes a las 11:00 a.m., mientras que el segundo se lleva a cabo a las 3:30 p.m. Cabe destacar que los fines de semana los horarios pueden variar.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6347.
  • La Quinta: 1.
Resultado DORADO MAÑANA miércoles 03 de Diciembre de 2025

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Otra de las más populares es El Paisita, un juego de origen antioqueño que se ha ganado el cariño de millones de colombianos por su trayectoria, confiabilidad y la frecuencia de sus sorteos. Con el tiempo, se ha consolidado como una opción permanente para quienes disfrutan de apuestas rápidas y accesibles.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Desde la región Caribe también llegó un juego que rápidamente conquistó al público nacional: La Caribeña, que ha logrado construir una identidad cercana a los apostadores sin perder la esencia tradicional de las apuestas numéricas.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Contralor General cuestiona anuncios del Gobierno frente a la exportación de gas. “No tiene ninguna presentación”

2. El misterioso mensaje que publicó Gustavo Petro en desconocida cuenta de red social: “Inundar la Casa Blanca”

3. Dron capta en vivo el robo de una moto en la vía Panamericana y guía operativo que terminó con cinco vehículos recuperados

4. Renuncias en el Concejo de Barranquilla para aspiraciones al Congreso: Estefanel Gutiérrez, el ‘bendecido’ de Fuad Char

5. Ejército desmantela red de minería ilegal que contaminaba la cuenca del río Caquetá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLotería La CaribeñaLotería Paisita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.