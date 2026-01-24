El Paisita, El Dorado y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Este sábado 24 de enero, se jugaron las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que entregaron múltiples premios a sus apostadores y el premio mayor de cada una de ellas.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a la 1:00 de la tarde con la lotería El Paisita Día y luego volverá a jugar a las 6:00 de la tarde. Mientras que El Dorado Día y la Caribeña Día juegan a las 2:30 p. m., y El Dorado Noche y la Caribeña Noche es a las 11:00 p. m.

El Paisita Día

Premio mayor: 7137

La Quinta: 1

El Paisita Tarde

Premio mayor: 8147

Animal: Conejo

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

Animal: Pendiente

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4504

La Quinta: 0

El Dorado Tarde

Premio mayor: 9548

La Quinta: 6

El Dorado Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: 9343

La Quinta: 4

La Caribeña Noche