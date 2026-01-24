Loterías

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Se entregaron múltiples premios a sus apostadores.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
24 de enero de 2026, 11:30 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este sábado 24 de enero, se jugaron las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que entregaron múltiples premios a sus apostadores y el premio mayor de cada una de ellas.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a la 1:00 de la tarde con la lotería El Paisita Día y luego volverá a jugar a las 6:00 de la tarde. Mientras que El Dorado Día y la Caribeña Día juegan a las 2:30 p. m., y El Dorado Noche y la Caribeña Noche es a las 11:00 p. m.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 7137
  • La Quinta: 1
YouTube video mAi_VhnZaX8 thumbnail

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: 8147
  • Animal: Conejo
YouTube video 48q5B25B5UQ thumbnail

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente
YouTube video 8loO88H5sg8 thumbnail

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4504
  • La Quinta: 0
YouTube video CG4amOXoPC8 thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: 9548
  • La Quinta: 6
YouTube video jVJD67BVf_U thumbnail

El Dorado Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video 1BE9rJubcO0 thumbnail

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 9343
  • La Quinta: 4
YouTube video 1XMWi6jE0PA thumbnail

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video BJFUmL2ptzg thumbnail

