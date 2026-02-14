El Paisita, El Dorado y La Caribeña: los números ganadores del sábado 14 de febrero de 2026

Este sábado 14 de febrero, se jugaron las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que entregaron múltiples premios a sus apostadores y el premio mayor de cada una de ellas.
El primer sorteo del día se llevó a cabo a la 1:00 de la tarde con la lotería El Paisita Día y luego volverá a jugar a las 6:00 de la tarde. Mientras que El Dorado Día y la Caribeña Día juegan a las 2:30 p. m., y El Dorado Noche y la Caribeña Noche es a las 11:00 p. m.
El Paisita Día
- Premio mayor: 2071
- La Quinta: 2
El Paisita Tarde
- Premio mayor: Pendiente
- Animal: Pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: Pendiente
- Animal: Pendiente
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 8477
- La Quinta: 3
El Dorado Tarde
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
El Dorado Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Día
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente