El Paisita, El Dorado y La Caribeña: los números ganadores del sábado 14 de febrero de 2026

Se entregaron múltiples premios a sus apostadores.

Redacción Loterías
14 de febrero de 2026, 2:02 p. m.
Este sábado 14 de febrero, se jugaron las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que entregaron múltiples premios a sus apostadores y el premio mayor de cada una de ellas.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a la 1:00 de la tarde con la lotería El Paisita Día y luego volverá a jugar a las 6:00 de la tarde. Mientras que El Dorado Día y la Caribeña Día juegan a las 2:30 p. m., y El Dorado Noche y la Caribeña Noche es a las 11:00 p. m.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 2071
  • La Quinta: 2
El Paisita Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente
El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente
El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8477
  • La Quinta: 3
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
El Dorado Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
