El Paisita, El Dorado y La Caribeña: los números ganadores del sábado 14 de febrero de 2026

Este sábado 14 de febrero, se jugaron las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que entregaron múltiples premios a sus apostadores y el premio mayor de cada una de ellas.

El primer sorteo del día se llevó a cabo a la 1:00 de la tarde con la lotería El Paisita Día y luego volverá a jugar a las 6:00 de la tarde. Mientras que El Dorado Día y la Caribeña Día juegan a las 2:30 p. m., y El Dorado Noche y la Caribeña Noche es a las 11:00 p. m.

El Paisita Día

Premio mayor: 2071

La Quinta: 2

El Paisita Tarde

Premio mayor: Pendiente

Animal: Pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

Animal: Pendiente

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8477

La Quinta: 3

El Dorado Tarde

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Dorado Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche