¿Empezó el año ganando? Lotería Chontico reveló los números ganadores del 1 de enero de 2026

Este jueves, 1 de enero de 2026, se llevó a cabo la Lotería Chontico donde se dio a conocer el ganador del premio mayor para este inicio de Año Nuevo.

Resultados del sorteo 8297 de la Lotería Chontico Día hoy, 1 de enero de 2026

Premio mayor: 5024 - 8

Tres últimas cifras: 502

Dos últimas cifras: 24

Número completo: 5024

Última cifra: 8

Resultados del sorteo 8298 de la Lotería Chontico Noche hoy, 1 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 2 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

31 de diciembre de 2025: 2726 - 1

30 de diciembre de 2025: 2777 - 6

29 de diciembre de 2025: 0847 - 0

Chontico Noche