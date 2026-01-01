Loterías

¿Empezó el año ganando? Lotería Chontico reveló los números ganadores del 1 de enero de 2026

Se jugaron los sorteos 8297 y 8298.

Redacción Loterías
1 de enero de 2026, 7:21 p. m.
Conozca si es uno de los ganadores del último sorteo de Chontico Día y Noche.
Este jueves, 1 de enero de 2026, se llevó a cabo la Lotería Chontico donde se dio a conocer el ganador del premio mayor para este inicio de Año Nuevo.

Resultados del sorteo 8297 de la Lotería Chontico Día hoy, 1 de enero de 2026

Premio mayor: 5024 - 8

  • Tres últimas cifras: 502
  • Dos últimas cifras: 24
  • Número completo: 5024
  • Última cifra:  8
Resultados del sorteo 8298 de la Lotería Chontico Noche hoy, 1 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 2 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 31 de diciembre de 2025:  2726 - 1
  • 30 de diciembre de 2025:  2777 - 6
  • 29 de diciembre de 2025:  0847 - 0

Chontico Noche

  • 31 de diciembre de 2025:  4124 - 5
  • 30 de diciembre de 2025: 7834 - 1
  • 29 de diciembre de 2025: 7558 - 3

