¿Empezó el año ganando? Lotería Chontico reveló los números ganadores del 1 de enero de 2026

Este jueves, 1 de enero de 2026, se llevó a cabo la Lotería Chontico donde se dio a conocer el ganador del premio mayor para este inicio de Año Nuevo.
Resultados del sorteo 8297 de la Lotería Chontico Día hoy, 1 de enero de 2026
Premio mayor: 5024 - 8
- Tres últimas cifras: 502
- Dos últimas cifras: 24
- Número completo: 5024
- Última cifra: 8
Resultados del sorteo 8298 de la Lotería Chontico Noche hoy, 1 de enero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 2 de enero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 31 de diciembre de 2025: 2726 - 1
- 30 de diciembre de 2025: 2777 - 6
- 29 de diciembre de 2025: 0847 - 0
Chontico Noche
- 31 de diciembre de 2025: 4124 - 5
- 30 de diciembre de 2025: 7834 - 1
- 29 de diciembre de 2025: 7558 - 3