Loterías

Este es el número ganador del primer sorteo del año de la Lotería del Tolima este lunes 5 de enero de 2026

El premio mayor es de $3.500 millones.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
6 de enero de 2026, 3:43 a. m.
Sorteo #4151.
Sorteo #4151. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este lunes, 5 de enero de 2026, se llevó a cabo el primer sorteo #4151 del año de la Lotería del Tolima, donde se jugó el premio mayor de $3.500 millones y más de $13.400 millones en premios.

“El Cofre de la Suerte ya está abierto y puede ser tuyo. No es solo un billete, es la oportunidad de empezar el año con la suerte de tu lado”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del 5 de enero de 2026

  • Premio mayor: 4308
  • Serie: 32
YouTube video uPnhX2SbDwg thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 29 de diciembre de 2025: número 5151 de la serie 183.
  • Sorteo del 22 de diciembre de 2025: número 2451 de la serie 271.
  • Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 6613 de la serie 119.

Más de Loterías

Juegos de azar

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del lunes 5 de enero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 5 de enero de 2026

El resultado del Baloto definió si alguno de los jugadores logró acertar el premio mayor del acumulado.

Resultado ganador del Baloto: número de los $15.200 millones de pesos, sorteo del 5 de enero de 2026

Sorteo #4151.

Este es el número ganador del primer sorteo del año de la Lotería del Tolima este lunes 5 de enero de 2026

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: conozca los números para el sorteo del 5 de enero de 2026

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 4 de enero: estos son los números ganadores

Lotería Astro Sol

Números ganadores de la lotería Super Astro Sol: este es el resultado del lunes 5 de enero

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche hoy: resultados ganadores del sorteo de hoy lunes, 5 de enero

Chontico Día y Noche

Resultados de la lotería Chontico: conozca los números ganadores de este lunes 5 de enero

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 22 de octubre.

Resultados del lunes: El Dorado, El Paisita y La Caribeña revelan los números ganadores de este 5 de enero

Noticias Destacadas