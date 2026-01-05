Este es el número ganador del primer sorteo del año de la Lotería del Tolima este lunes 5 de enero de 2026

Este lunes, 5 de enero de 2026, se llevó a cabo el primer sorteo #4151 del año de la Lotería del Tolima, donde se jugó el premio mayor de $3.500 millones y más de $13.400 millones en premios.
“El Cofre de la Suerte ya está abierto y puede ser tuyo. No es solo un billete, es la oportunidad de empezar el año con la suerte de tu lado”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del 5 de enero de 2026
- Premio mayor: 4308
- Serie: 32
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 29 de diciembre de 2025: número 5151 de la serie 183.
- Sorteo del 22 de diciembre de 2025: número 2451 de la serie 271.
- Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 6613 de la serie 119.