Este es el resultado ganador de la Lotería Cruz Roja del martes, 13 de enero de 2026

Se jugaron 10.000 millones de pesos.

14 de enero de 2026, 4:02 a. m.
Resultados del sorteo 3136.
Resultados del sorteo 3136. Foto: Imagen tomada del perfil de Instagram de: @loteriadelacruzroja

Este martes, 13 de enero de 2026, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, que entregó 10.000 millones de pesos del premio mayor.

“¡Hoy la suerte tocó la puerta de varios ganadores!”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3136 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 8659 de la serie 124.
YouTube video -pQ5Pt2Xg_U thumbnail

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 7 de enero de 2026: 2225, serie 314.
  • 23 de diciembre de 2025: 6008, serie 251.
  • 16 de diciembre de 2025: 9934, serie 019.

El próximo sorteo jugará el martes, 20 de enero de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.

