Estos fueron los resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 15 de abril

En la tarde y noche de este miércoles, 15 de abril, se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías regionales del país, entre ellas El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que mantienen una alta participación de apostadores en distintas zonas de Colombia.

Como es habitual, miles de jugadores estuvieron atentos a los números ganadores, con la expectativa de acertar y llevarse alguno de los premios disponibles. Estos sorteos hacen parte de la dinámica diaria de las apuestas legales en el país, que, además de ofrecer oportunidades de premio, también aportan recursos a sectores como la salud.

A continuación, los resultados oficiales de cada uno de los sorteos:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7411.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Se recomienda a los jugadores verificar sus tiquetes y confirmar los números a través de los canales oficiales de cada operador para evitar confusiones o posibles fraudes.