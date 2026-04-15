Loterías

Estos fueron los resultados de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 15 de abril

Estos sorteos hacen parte de la dinámica diaria de las apuestas legales en el país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de abril de 2026, 11:32 a. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA

En la tarde y noche de este miércoles, 15 de abril, se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías regionales del país, entre ellas El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que mantienen una alta participación de apostadores en distintas zonas de Colombia.

Como es habitual, miles de jugadores estuvieron atentos a los números ganadores, con la expectativa de acertar y llevarse alguno de los premios disponibles. Estos sorteos hacen parte de la dinámica diaria de las apuestas legales en el país, que, además de ofrecer oportunidades de premio, también aportan recursos a sectores como la salud.

A continuación, los resultados oficiales de cada uno de los sorteos:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7411.
  • La Quinta: 2.
YouTube video h2EZqjhO74A thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Se recomienda a los jugadores verificar sus tiquetes y confirmar los números a través de los canales oficiales de cada operador para evitar confusiones o posibles fraudes.