Ganador del Baloto, acumulado de 7.100 millones: número afortunado del miércoles 26 de noviembre

El país conoció la cifra ganadora tras una noche marcada por la expectativa alrededor del premio multimillonario.

Redacción Loterías
27 de noviembre de 2025, 11:32 a. m.
El resultado divulgado generó expectativa sobre el posible nuevo beneficiario de la jugosa bolsa.
El sorteo de media semana dejó un número que rápidamente comenzó a circular entre los apostadores. | Foto: Getty Images / Baloto

El sorteo 2584 del Baloto, realizado este miércoles 26 de noviembre de 2025, sorteó un acumulado mayor de $7.100 millones de pesos.

Resultado del Baloto: acumulado de $7.100 millones

  • Número ganador: 25-14-28-04-41
  • Súper balota: 13

Resultados del Baloto Revancha: premio mayor de $8.600 millones

En la modalidad Baloto Revancha, el acumulado para la fecha alcanzó los $8.600 millones de pesos. Así quedaron los resultados:

  • Número ganador: 40-33-08-13-35
  • Súper balota: 08
BALOTO Y REVANCHA Miercoles 26 de Noviembre de 2025

Resultado de los 3 últimos sorteos

El último sorteo del Baloto encendió nuevamente la emoción entre los apostadores colombianos.
El último sorteo dejó claro quién podría reclamar uno de los acumulados más llamativos de la semana. | Foto: Getty Images / Baloto

Últimos resultados del Baloto

  • 24 de noviembre de 2025: 08 – 09 – 10 – 30 – 37 – Súper balota: 02
  • 22 de noviembre de 2025: 16 – 22 – 25 – 32 – 38 – Súper balota: 09
  • 19 de noviembre de 2025: 02 – 06 – 26 – 28 – 39 – Súper balota: 11

Últimos resultados del Baloto Revancha

  • 24 de noviembre de 2025: 03 – 09 – 23 – 28 – 37 – Súper balota: 14
  • 22 de noviembre de 2025: 04 – 08 – 20 – 21 – 43 – Súper balota: 16
  • 19 de noviembre de 2025: 12 – 24 – 32 – 36 – 41 – Súper balota: 15

