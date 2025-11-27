Loterías

Ganador del Baloto, acumulado de 7.100 millones: número afortunado del miércoles 26 de noviembre

El país conoció la cifra ganadora tras una noche marcada por la expectativa alrededor del premio multimillonario.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

27 de noviembre de 2025, 11:32 a. m.