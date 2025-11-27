Loterías
Ganador del Baloto, acumulado de 7.100 millones: número afortunado del miércoles 26 de noviembre
El país conoció la cifra ganadora tras una noche marcada por la expectativa alrededor del premio multimillonario.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
El sorteo 2584 del Baloto, realizado este miércoles 26 de noviembre de 2025, sorteó un acumulado mayor de $7.100 millones de pesos.
Resultado del Baloto: acumulado de $7.100 millones
- Número ganador: 25-14-28-04-41
- Súper balota: 13
Resultados del Baloto Revancha: premio mayor de $8.600 millones
En la modalidad Baloto Revancha, el acumulado para la fecha alcanzó los $8.600 millones de pesos. Así quedaron los resultados:
- Número ganador: 40-33-08-13-35
- Súper balota: 08
Resultado de los 3 últimos sorteos
Últimos resultados del Baloto
- 24 de noviembre de 2025: 08 – 09 – 10 – 30 – 37 – Súper balota: 02
- 22 de noviembre de 2025: 16 – 22 – 25 – 32 – 38 – Súper balota: 09
- 19 de noviembre de 2025: 02 – 06 – 26 – 28 – 39 – Súper balota: 11
Últimos resultados del Baloto Revancha
- 24 de noviembre de 2025: 03 – 09 – 23 – 28 – 37 – Súper balota: 14
- 22 de noviembre de 2025: 04 – 08 – 20 – 21 – 43 – Súper balota: 16
- 19 de noviembre de 2025: 12 – 24 – 32 – 36 – 41 – Súper balota: 15