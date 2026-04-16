Ganadores de los sorteos El Dorado, El Paisita y La Caribeña de hoy jueves, 16 de abril: números de la suerte

En la tarde y noche de este jueves 16 de abril se realizaron los sorteos de varias de las loterías más representativas del país, entre ellas El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que cuentan con una amplia participación de apostadores en diferentes regiones de Colombia.

Como es costumbre, miles de jugadores siguieron de cerca la publicación de los resultados, con la ilusión de acertar las cifras ganadoras y obtener alguno de los premios disponibles. Estos sorteos forman parte de la dinámica diaria de los juegos de azar regulados en el país, los cuales, además de brindar oportunidades de ganancia, contribuyen con recursos destinados a sectores como la salud.

Estos son los resultados oficiales de cada uno de los sorteos:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5011

La Quinta: 5

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Se recomienda a los jugadores verificar sus tiquetes y confirmar los números a través de los canales oficiales de cada operador para evitar confusiones o posibles fraudes.