Ganadores del Sinuano Día y Noche: así quedaron los resultados del 14 de septiembre

El domingo 14 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 13.069 de la Lotería Sinuano Día, dejando como resultado ganador el número 6217, con quinta en 7. Esta jornada estuvo marcada por la expectativa de los jugadores, quienes cada fin de semana esperan ansiosos los resultados de este popular juego de azar.

La tradición de El Sinuano, tanto en su edición de Día como de Noche, mantiene viva la ilusión de miles de personas que buscan cambiar su destino con un golpe de suerte. Muchos participantes eligen sus números basándose en fechas especiales, combinaciones personales o cifras cargadas de significado, con la esperanza de acertar y quedarse con el tan anhelado premio.

Cabe resaltar que los sorteos de ambas ediciones se transmiten en vivo todos los días a través del canal regional Telecaribe, lo que refuerza la transparencia del proceso y mantiene la emoción de los seguidores de esta reconocida lotería.

Resultados del sorteo 13.069 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 6217

Número ganador de cinco cifras: 62177

Resultados del sorteo 13.070 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras:

Número ganador de cinco cifras:

Números ganadores de los últimos sorteos de El Sinuano Día

13 de septiembre de 2025: 0729

12 de septiembre de 2025: 3797

11 de septiembre de 2025:2543

Números ganadores de los últimos sorteos de El Sinuano Noche