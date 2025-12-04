Suscribirse

Loterías

Hoy se juegan los números de la suerte: resultados de las loterías El Paisita, El Dorado y La Caribeña de este jueves, 4 de diciembre

Es fundamental que, si han participado en el juego, los apostadores revisen cuidadosamente los números ganadores para asegurarse de reclamar cualquier premio correspondiente.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de diciembre de 2025, 4:25 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de diciembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 4 de diciembre. | Foto: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este jueves 4 de diciembre se llevaron a cabo nuevos sorteos de las loterías en distintas regiones del país. En Colombia operan más de 15 loterías, distribuidas por zonas, entre las cuales se destaca El Dorado, cuyos sorteos habituales se realizan diariamente a las 11:00 a.m. y a las 3:30 p.m. por la tarde. Todos estos juegos son supervisados por Coljuegos, lo que asegura transparencia y confianza para los participantes.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1865.
  • La Quinta: 6.
Resultado EL DORADO MAÑANA Jueves 4 de Diciembre de 2025

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Mientras tanto, El Paisita, muy querido en Antioquia, continúa atrayendo a miles de apostadores que buscan llevarse alguno de sus jugosos premios. Los participantes suelen revisar con detalle los números ganadores antes de reclamar sus premios.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Por otro lado, La Caribeña celebró su sorteo a las 2:20 p.m., cerrando la actividad de hoy a las 10:30 p.m. Los jugadores también pueden aprovechar opciones como “La Quinta”, que ofrecen mayores posibilidades de éxito.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco funcionarios de la Aerocivil irán a juicio por caso de joven que operó torre del aeropuerto El Dorado

2. Gustavo Petro reveló quién está detrás de la pérdida masiva de seguidores en X: el mensaje impactó las redes sociales

3. Horror en Cauca: hallan fosa común con restos de tres personas; las víctimas serían una mujer y dos niños de 4 y 8 años

4. ‘AccuWeather’: la herramienta para seguir de cerca el avance de las tormentas en Estados Unidos y estar preparados

5. Abelardo de la Espriella presentó firmas para avalar su candidatura: “Vamos a la primera vuelta”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería La CaribeñaLotería PaisitaDorado MañanaDorado TardeJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.