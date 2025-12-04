Loterías
Hoy se juegan los números de la suerte: resultados de las loterías El Paisita, El Dorado y La Caribeña de este jueves, 4 de diciembre
Es fundamental que, si han participado en el juego, los apostadores revisen cuidadosamente los números ganadores para asegurarse de reclamar cualquier premio correspondiente.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Este jueves 4 de diciembre se llevaron a cabo nuevos sorteos de las loterías en distintas regiones del país. En Colombia operan más de 15 loterías, distribuidas por zonas, entre las cuales se destaca El Dorado, cuyos sorteos habituales se realizan diariamente a las 11:00 a.m. y a las 3:30 p.m. por la tarde. Todos estos juegos son supervisados por Coljuegos, lo que asegura transparencia y confianza para los participantes.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 1865.
- La Quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Mientras tanto, El Paisita, muy querido en Antioquia, continúa atrayendo a miles de apostadores que buscan llevarse alguno de sus jugosos premios. Los participantes suelen revisar con detalle los números ganadores antes de reclamar sus premios.
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Por otro lado, La Caribeña celebró su sorteo a las 2:20 p.m., cerrando la actividad de hoy a las 10:30 p.m. Los jugadores también pueden aprovechar opciones como “La Quinta”, que ofrecen mayores posibilidades de éxito.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente