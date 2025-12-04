Hoy se juegan los números de la suerte: resultados de las loterías El Paisita, El Dorado y La Caribeña de este jueves, 4 de diciembre

Este jueves 4 de diciembre se llevaron a cabo nuevos sorteos de las loterías en distintas regiones del país. En Colombia operan más de 15 loterías, distribuidas por zonas, entre las cuales se destaca El Dorado, cuyos sorteos habituales se realizan diariamente a las 11:00 a.m. y a las 3:30 p.m. por la tarde. Todos estos juegos son supervisados por Coljuegos, lo que asegura transparencia y confianza para los participantes.