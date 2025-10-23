¿Jugó El Dorado, El Paisita o La Caribeña? Conozca si la suerte estuvo de su lado este jueves, 23 de octubre

Octubre está a punto de terminar y muchas personas aprovechan sus últimos días para tentar a la suerte en las loterías, soñando con un premio millonario que pueda cambiar sus vidas de manera inesperada. Colombia cuenta con diversas loterías, cuyos sorteos se dividen por regiones.

El Dorado, conocido por sus importantes premios y sorteos semanales, se ha consolidado como uno de los favoritos entre los aficionados a la suerte. Sus probabilidades de ganar se duplican gracias a los sorteos de la mañana y la tarde, complementados por ‘La Quinta’, que aumenta aún más las oportunidades. El sorteo matutino se realiza a las 11:00 a.m. y el de la tarde a las 3:30 p.m.

Por su parte, El Paisita se ha convertido en un evento muy esperado, seguido con entusiasmo y esperanza por quienes consultan sus resultados. La Caribeña, en cambio, se destaca por su cercanía con la comunidad y su enfoque en millonarios premios que causan gran expectativa.

A continuación, los resultados de las loterías correspondientes al 23 de octubre

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5074.

La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche