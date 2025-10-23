Suscribirse

Loterías

¿Jugó El Dorado, El Paisita o La Caribeña? Conozca si la suerte estuvo de su lado este jueves, 23 de octubre

Para participar en estas loterías basta con adquirir un boleto autorizado y seguir los sorteos, que suelen transmitirse por distintas plataformas.

Redacción Loterías
23 de octubre de 2025, 5:01 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 23 de octubre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 23 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Octubre está a punto de terminar y muchas personas aprovechan sus últimos días para tentar a la suerte en las loterías, soñando con un premio millonario que pueda cambiar sus vidas de manera inesperada. Colombia cuenta con diversas loterías, cuyos sorteos se dividen por regiones.

El Dorado, conocido por sus importantes premios y sorteos semanales, se ha consolidado como uno de los favoritos entre los aficionados a la suerte. Sus probabilidades de ganar se duplican gracias a los sorteos de la mañana y la tarde, complementados por ‘La Quinta’, que aumenta aún más las oportunidades. El sorteo matutino se realiza a las 11:00 a.m. y el de la tarde a las 3:30 p.m.

Por su parte, El Paisita se ha convertido en un evento muy esperado, seguido con entusiasmo y esperanza por quienes consultan sus resultados. La Caribeña, en cambio, se destaca por su cercanía con la comunidad y su enfoque en millonarios premios que causan gran expectativa.

A continuación, los resultados de las loterías correspondientes al 23 de octubre

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5074.
  • La Quinta: 8.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA JUEVES 23 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

