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¿Jugó El Dorado, El Paisita o La Caribeña? Verifique aquí los números ganadores del 25 de junio

Se recomienda revisar cuidadosamente cada cifra del número jugado, así como la serie y demás datos.

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Redacción Loterías
25 de junio de 2026 a las 11:21 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 25 de junio.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 25 de junio. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los sorteos de chance continúan siendo una de las opciones de juego más populares entre los colombianos, que cada día esperan con expectativa los resultados para comprobar si la suerte estuvo de su lado. Este jueves 25 de junio se realizaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos que reúnen a miles de apostadores en distintas regiones del país.

Luego de conocerse los resultados oficiales, los participantes pueden revisar sus tiquetes y verificar si acertaron las cifras ganadoras. En caso de obtener algún premio, es importante conservar el comprobante de la apuesta y consultar los procedimientos establecidos por cada operador para realizar el cobro correspondiente.

A continuación, consulte los números ganadores de los sorteos realizados este jueves 25 de junio:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9388.
  • La Quinta: 7.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Los apostadores que hayan acertado alguno de los resultados deberán validar su premio a través de los canales autorizados. Asimismo, se recomienda revisar cuidadosamente cada cifra del número jugado, así como la serie y demás datos registrados en el tiquete, para evitar inconvenientes al momento de reclamar el premio.