Loterías

¿Jugó este sábado? Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de enero

En caso de resultar ganador, es importante seguir los procedimientos establecidos para el reclamo de premios.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de enero de 2026, 4:02 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 10 de enero
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 10 de enero Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este sábado, 10 de enero, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor seguimiento en distintas regiones del país y que, a diario, despiertan expectativas entre miles de apostadores que confían en la suerte para transformar su realidad.

Como es habitual, cada una de estas loterías realizó su sorteo en el horario establecido, lo que permitió a los jugadores verificar si los números seleccionados coincidían con los resultados oficiales.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este viernes, 9 de enero

La lotería El Dorado continúa posicionándose por sus atractivos premios y su amplia participación a nivel nacional. En tanto, El Paisita conserva su popularidad gracias a su tradición y cercanía con los jugadores, mientras que La Caribeña sigue consolidándose como una de las opciones preferidas en la región, impulsada por sorteos frecuentes y premios llamativos.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6925
  • La Quinta: 0

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Dorado tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Más de Loterías

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de diciembre.

¿Jugó este sábado? Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de enero

La jornada nocturna repartió millones en premios con el plan de pagos vigente de la lotería.

La Lotería de Risaralda ya tiene una nueva combinación: resultado del sorteo 2933, viernes 9 de enero

Lotería de Medellín

Lotería de Medellín: estos son los números que lo pueden hacer millonario el viernes 9 de enero

Lotería de Santander - 29 de agosto de 2025.

Lotería de Santander, 9 de enero de 2026: ¿Tiene el número ganador para el premio mayor? Descúbralo

Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 9 de enero

Sorteo del martes 16 de septiembre.

Miloto: sorteo del viernes 9 de enero de 2026

Lotería Astro Sol

Resultados de la lotería Super Astro Sol: Este es el sorteo del viernes 9 de enero

Chontico Día y Noche

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 9 de enero de 2026

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche entregó sus resultados del sorteo del 9 de enero: números ganadores

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los números ganadores de las loterías de este viernes, 9 de enero

Noticias Destacadas