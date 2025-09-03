¿Jugó la lotería? Estos son los resultados de La Antioqueñita del miércoles 3 de septiembre

Este miércoles 3 de septiembre se jugó el más reciente sorteo de la Lotería La Antioqueñita donde un nuevo apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor.

Esta lotería se juega dos veces al día. El primer premio se sortea a las 10:00 de la mañana, mientras que la segunda oportunidad de ganar se conoce a las 4:00 de la tarde.

Así las cosas, el sorteo más reciente fue el 5991, donde se conoció al nuevo ganador de quienes apostaron en esta ocasión.

Resultados del sorteo 5991 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 2772

Quinta balota: 0

Resultados del sorteo 5992 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: 0706

Quinta balota: 3

Últimos sorteos de la lotería

La Antioqueñita Día

Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 2772

Sorteo del 1 de septiembre de 2025: 0380

Sorteo del 31 de agosto de 2025: 0527

La Antioqueñita Tarde