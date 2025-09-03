Suscribirse

¿Jugó la lotería? Estos son los resultados de La Antioqueñita del miércoles 3 de septiembre

Esta lotería se juega dos veces al día. Descubra si ganó.

Redacción Loterías
3 de septiembre de 2025, 4:58 p. m.
La Lotería La Antioqueñita jugó su más reciente sorteo.
Este miércoles 3 de septiembre se jugó el más reciente sorteo de la Lotería La Antioqueñita donde un nuevo apostador se volvió en el feliz ganador del premio mayor.

Esta lotería se juega dos veces al día. El primer premio se sortea a las 10:00 de la mañana, mientras que la segunda oportunidad de ganar se conoce a las 4:00 de la tarde.

Así las cosas, el sorteo más reciente fue el 5991, donde se conoció al nuevo ganador de quienes apostaron en esta ocasión.

Resultados del sorteo 5991 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2772
  • Quinta balota: 0
Resultados del sorteo 5992 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: 0706
  • Quinta balota: 3
Últimos sorteos de la lotería

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 2772
  • Sorteo del 1 de septiembre de 2025: 0380
  • Sorteo del 31 de agosto de 2025: 0527

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 2 de septiembre de 2025: 4145
  • Sorteo del 1 de septiembre de 2025: 7120
  • Sorteo del 31 de agosto de 2025: 5248

