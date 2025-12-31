Lotería

La Antioqueñita día y tarde del último día del año: resultados de este miércoles 31 de diciembre de 2025

Un nuevo sorteo se llevó a cabo de La Antioqueñita, en su edición día y tarde.

Redacción Loterías
31 de diciembre de 2025, 3:15 p. m.
Este miércoles, 31 de diciembre, último día del 2025, se llevó a cabo el sorteo de La Antioqueñita día. Se trató del sorteo 6228, y el número ganador fue el xxxx. La quinta balota que salió dejó el número x.

Siga de cerca una de las loterías más reconocidas en Colombia, mayormente en el departamento de Antioquia. Recuerde que a las 4:00 p.m. juega La Antioqueñita tarde, y puede seguir el sorteo en sus canales oficiales. En SEMANA también le daremos el resultado.

Sorteo 6228 de La Antioqueñita - 31 de diciembre de 2025

  • Número ganador: 0375
  • Quinta balota: 4
Últimos tres números ganadores en La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 30 de diciembre de 2025: 0520 - Quinta balota: 3
  • Sorteo del 29 de diciembre de 2025: 2174 - Quinta balota: 3
  • Sorteo del 28 de diciembre de 2025: 0509 - Quinta balota: 8

Sorteo 6229 de La Antioqueñita - 31 de diciembre de 2025

  • Número ganador: Pendiente
  • Quinta balota: Pendiente
Últimos tres números ganadores en La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 30 de diciembre de 2025: 3471 - Quinta balota: 4
  • Sorteo del 29 de diciembre de 2025: 9112 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 28 de diciembre de 2025: 8591 - Quinta balota: 3

El próximo sorteo de La Antioqueñita será este jueves, 1 de enero de 2026, a partir de las 10:00 a.m. Esté pendiente si es uno de los afortunados ganadores y consulte la web oficial de la entidad para conocer más detalles sobre el juego.

