Loterías
La Antioqueñita Día y Tarde, estos son los resultados del 26 de agosto de 2025: la combinación ganadora del último sorteo
Conozca si es uno de los grandes ganadores del más reciente sorteo de esta importante lotería que se juega todos los días en Antioquia.
Este martes, 26 de agosto, se llevó a cabo el sorteo 5975 de la lotería La Antioqueñita Día. El número ganador para el premio mayor fue el 4609.
Resultados del sorteo 5975 de la lotería La Antioqueñita Día
Premio mayor
- Número ganador: 4609
- Quinta balota: 6
Resultados del sorteo de la lotería La Antioqueñita Tarde
Premio mayor
- Número ganador: pendiente.
- Quinta balota: pendiente.
Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería La Antioqueñita
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2113
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 1085
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0715
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 25 de agosto de 2025: 8835
- Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8417
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: 0660
El próximo sorteo de la lotería La Antioqueñita se jugará el miércoles 27 de agosto de 2025. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de Loterías de Hoy.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.