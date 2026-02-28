La lotería Antioqueñita Día y Tarde jugó este sábado 28 de febrero; consulte los números ganadores

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6347 de este sábado, 28 de febrero, la combinación ganadora fue 7899, acompañada por “La Quinta”, balota número 5.

¿Se hizo millonario? Lotería de Santander jugó este viernes, 27 de febrero de 2026

Resultados del sorteo 6345 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 7899

Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultado del sorteo 6347 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente