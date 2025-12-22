La suerte habló este lunes: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

En Colombia, las loterías y los juegos de azar continúan siendo una de las formas de entretenimiento más populares, así como una oportunidad para quienes buscan un golpe de suerte. Entre las alternativas que mayor interés despiertan entre los apostadores se destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

El Dorado es uno de los sorteos más reconocidos del país, gracias a su alta frecuencia y a la facilidad con la que se puede participar. Para muchos jugadores, se ha convertido en una opción accesible para intentar mejorar su economía con una inversión mínima.

Por su parte, El Paisita se distingue por la regularidad de sus sorteos y por contar con reglas claras, lo que simplifica la participación de los apostadores. Además, su amplia presencia tanto en puntos de venta físicos como en plataformas digitales ha sido clave para mantenerse vigente y seguir ganando popularidad.

Dorado Mañana - 22 de diciembre

Premio mayor: 6764.

La Quinta: 4.

Dorado Tarde- 22 de diciembre

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día - 22 de diciembre

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde - 22 de diciembre

Premio mayor: pendiente

La Caribeña Día - 22 de diciembre

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche - 22 de diciembre