Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del 8 de marzo de 2026

El domingo 8 de marzo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico, en su edición Día.

Resultado del Chontico Día - 8 de marzo

Premio mayor: 7282-8

Tres últimos: 282

Dos últimos: 82

Cifra completa: 7282

Último número: 8

Resultado del Chontico Noche - 8 de marzo

Premio mayor: Pendiente

Tres últimos: Pendiente.

Dos últimos: Pendiente.

Cifra completa: Pendiente.

Último número: Pendiente.

El plan de premios de la Lotería del Chontico

Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.

Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.

También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.