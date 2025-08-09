Suscribirse

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del último sorteo del 9 de agosto de 2025

Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.

Redacción Loterías
9 de agosto de 2025, 6:13 p. m.
Lotería Chontico
Lotería Chontico | Foto: Chontico

Este sábado 9 de agosto se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico. En su edición Día, el resultado del sorteo 8152 fue 2841 y la quinta balota fue el número 2.

Resultado del Chontico Día

Premio mayor: 2841-2

  • Tres últimos: 841
  • Dos últimos: 41
  • Cifra completa: 2841
  • Último número: 2

Resultado del Chontico Noche

Premio mayor: Por definirse

  • Tres últimos: 
  • Dos últimos: 
  • Cifra completa: 
  • Último número: 
Este sorteo, regulado en Colombia por Coljuegos, continúa siendo uno de los más populares en el país.
Números ganadores de los últimos sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

  • 7 de agosto de 2025: número 1144
  • 6 de agosto de 2025: número 2963
  • 5 de agosto de 2025: número 4169

Edición Noche

  • 7 de agosto de 2025: número 4210
  • 6 de agosto de 2025: número 6582
  • 5 de agosto de 2025: número 7651

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el domingo 10 de agosto de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

El plan de premios de la Lotería del Chontico

  • Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
  • También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

