Lotería Chontico: resultados y número ganador del sorteo de este lunes, 24 de noviembre

Este lunes, 24 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, en sus dos versiones. El primero, correspondiente al sorteo del día, se realizó a la 1:00 p.m. y entregó un número ganador de cuatro cifras, junto con ‘La Quinta’, como parte de una nueva modalidad que busca aumentar las oportunidades de obtener mayores premios.

Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.

Sorteo del Chontico del 24 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y Loterías de hoy

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8259

Premio mayor: 7600 - 6

Tres últimas cifras: 600.

Dos últimas cifras: 00.

Número completo: 7600.

Última cifra: 6.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8259

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día martes, 25 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

23 de noviembre de 2025: 5298 - 0

22 de noviembre de 2025: 7036 - 6

21 de noviembre de 2025: 2922 - 3

Chontico Noche