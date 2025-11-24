Suscribirse

Loterías

Lotería Chontico: resultados y número ganador del sorteo de este lunes, 24 de noviembre

Cada semana, miles de personas participan con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
24 de noviembre de 2025, 6:39 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del jueves 11 de septiembre de 2025.
Resultado de la lotería Chontico del día de hoy. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este lunes, 24 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, en sus dos versiones. El primero, correspondiente al sorteo del día, se realizó a la 1:00 p.m. y entregó un número ganador de cuatro cifras, junto con ‘La Quinta’, como parte de una nueva modalidad que busca aumentar las oportunidades de obtener mayores premios.

Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.

Sorteo del Chontico del 2 de noviembre.
Sorteo del Chontico del 24 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y Loterías de hoy

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8259

Premio mayor: 7600 - 6

  • Tres últimas cifras: 600.
  • Dos últimas cifras: 00.
  • Número completo: 7600.
  • Última cifra: 6.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA LUNES 24 de Noviembre de 2025.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8259

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del LUNES 24 de Noviembre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día martes, 25 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 23 de noviembre de 2025: 5298 - 0
  • 22 de noviembre de 2025: 7036 - 6
  • 21 de noviembre de 2025: 2922 - 3

Chontico Noche

  • 23 de noviembre de 2025: 7491 - 6
  • 22 de noviembre de 2025: 6151 - 9
  • 21 de noviembre de 2025: 0583 - 2

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alerta en EE. UU.: el vórtice polar podría causar frío extremo y nevadas desde esta semana

2. Lev Tahor, la secta que fue hallada en Antioquia y genera preocupación: se le acusa de graves delitos y tener prácticas extrañas

3. Huertas y Mejía, los dos generales que tienen en crisis al Ejército por presuntos nexos con grupos criminales

4. Inter Miami jugaría en Colombia: se conoció contra quién y la posible fecha

5. Trump podría confirmar la existencia de vida inteligente no humana. Este sería el momento, según un director de cine

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríachonticoColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.