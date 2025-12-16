Este martes, 16 de diciembre, se llevó a cabo la Lotería Cruz Roja, donde se conoció al feliz ganador del premio mayor del sorteo 3132.

“La Navidad puede cambiarte la vida! Aumentamos el premio mayor a $10.000 millones y esta vez… ¿y si te toca a ti?”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3132 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

Número ganador: 9934 de la serie 019.

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

9 de diciembre de 2025: 2846 , serie 2846 .

, serie . 2 de diciembre de 2025: 4644 , serie 093 .

, serie . 24 de noviembre de 2025: 4663, serie 165.

El próximo sorteo jugará el martes, 23 de diciembre, a partir de las 10:30 de la noche.