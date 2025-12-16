Loterías

Lotería Cruz Roja: conozca los números ganadores del martes 16 de diciembre

La lotería aumentó su premio mayor a $10.000 millones.

Dubán Jesús Villamizar Ardila
Redacción Loterías
17 de diciembre de 2025, 4:05 a. m.
Sorteo 3132.
Sorteo 3132. Foto: Imagen tomada del perfil de Instagram de: @loteriadelacruzroja

Este martes, 16 de diciembre, se llevó a cabo la Lotería Cruz Roja, donde se conoció al feliz ganador del premio mayor del sorteo 3132.

“La Navidad puede cambiarte la vida! Aumentamos el premio mayor a $10.000 millones y esta vez… ¿y si te toca a ti?”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

¿Jugó la Lotería Cruz Roja? Número del resultado ganador del martes 9 de diciembre

Resultados del sorteo 3132 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 9934 de la serie 019.
YouTube video EKPE4F2A4DU thumbnail

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 9 de diciembre de 2025: 2846, serie 2846.
  • 2 de diciembre de 2025: 4644, serie 093.
  • 24 de noviembre de 2025: 4663, serie 165.

El próximo sorteo jugará el martes, 23 de diciembre, a partir de las 10:30 de la noche.

