¿Jugó la Lotería Cruz Roja? Número del resultado ganador del martes 9 de diciembre

Hay un nuevo plan de premios.

Redacción Loterías
10 de diciembre de 2025, 4:01 a. m.
Sorteo 3131 de la lotería de la Cruz Roja.
Sorteo 3131 de la lotería de la Cruz Roja. | Foto: Imagen tomada del perfil de Instagram de: @loteriadelacruzroja

A partir de este martes, 9 de diciembre, la Lotería Cruz Roja, aumenta su premio mayor a $10.000 millones y entrega más de 23.860 millones en premios.

“¡Llegó el momento de soñar! Tenemos un nuevo plan de premios. ¡Qué esperas para jugar! Tu suerte crece y nuestra misión humanitaria también”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Lotería Cruz Roja: este es el número ganador del premio mayor del martes 2 de diciembre

Resultados del sorteo 3131 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 2846 de la serie 200.
Resultado LOTERIA DE LA CRUZ ROJA del MARTES 09 de Diciembre 2025

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 2 de diciembre de 2025: 4644, serie 093.
  • 24 de noviembre de 2025: 4663, serie 165.
  • 18 de noviembre de 2025: 7078, serie 275.

El siguiente sorteo está programado para el martes 16 de diciembre a las 10:55 p. m. La transmisión en directo estará disponible en las plataformas oficiales de la Lotería Cruz Roja.

