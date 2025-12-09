Loterías
¿Jugó la Lotería Cruz Roja? Número del resultado ganador del martes 9 de diciembre
Hay un nuevo plan de premios.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
A partir de este martes, 9 de diciembre, la Lotería Cruz Roja, aumenta su premio mayor a $10.000 millones y entrega más de 23.860 millones en premios.
“¡Llegó el momento de soñar! Tenemos un nuevo plan de premios. ¡Qué esperas para jugar! Tu suerte crece y nuestra misión humanitaria también”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del sorteo 3131 de la lotería de la Cruz Roja
Premio mayor
- Número ganador: 2846 de la serie 200.
Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja
- 2 de diciembre de 2025: 4644, serie 093.
- 24 de noviembre de 2025: 4663, serie 165.
- 18 de noviembre de 2025: 7078, serie 275.
El siguiente sorteo está programado para el martes 16 de diciembre a las 10:55 p. m. La transmisión en directo estará disponible en las plataformas oficiales de la Lotería Cruz Roja.