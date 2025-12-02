Suscribirse

Lotería Cruz Roja: este es el número ganador del premio mayor del martes 2 de diciembre

Se jugaron $11.800 millones.

Redacción Loterías
3 de diciembre de 2025, 4:01 a. m.
Sorteo 3130 de la lotería de la Cruz Roja
Sorteo 3130 de la lotería de la Cruz Roja. | Foto: Imagen tomada del perfil de Instagram de: @loteriadelacruzroja

Este martes, 2 de diciembre, se jugó el Mega Millonario, un sorteo de $11.800 millones que entregó la lotería de la Cruz Roja.

¡Empezó diciembre con toda! Es esta época de Navidad, juega el sorteo mega millonario y no dejes pasar la oportunidad de convertirte en el próximo ganador”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Contexto: Resultados de la Lotería Cruz Roja del martes 25 de noviembre de 2025

Resultados del sorteo 3130 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 4644 de la serie 093.
Resultado LOTERIA DE LA CRUZ ROJA del MARTES 02 de Diciembre 2025

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 24 de noviembre de 2025: 4663, serie 165.
  • 18 de noviembre de 2025: 7078, serie 275.
  • 11 de noviembre de 2025: 9110, serie 026.

El próximo sorteo se realizará el martes 9 de diciembre, a partir de las 10:55 de la noche. La premiación puede seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Cruz Roja.

“Puedes abrirle la puerta a una nueva vida. Juega la Lotería de la Cruz Roja y deja que la suerte haga su parte”, dice la lotería.

