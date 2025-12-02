Loterías
Lotería Cruz Roja: este es el número ganador del premio mayor del martes 2 de diciembre
Se jugaron $11.800 millones.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
Este martes, 2 de diciembre, se jugó el Mega Millonario, un sorteo de $11.800 millones que entregó la lotería de la Cruz Roja.
“¡Empezó diciembre con toda! Es esta época de Navidad, juega el sorteo mega millonario y no dejes pasar la oportunidad de convertirte en el próximo ganador”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del sorteo 3130 de la lotería de la Cruz Roja
Premio mayor
- Número ganador: 4644 de la serie 093.
Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja
- 24 de noviembre de 2025: 4663, serie 165.
- 18 de noviembre de 2025: 7078, serie 275.
- 11 de noviembre de 2025: 9110, serie 026.
El próximo sorteo se realizará el martes 9 de diciembre, a partir de las 10:55 de la noche. La premiación puede seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Cruz Roja.
“Puedes abrirle la puerta a una nueva vida. Juega la Lotería de la Cruz Roja y deja que la suerte haga su parte”, dice la lotería.