Loterías
Resultados de la Lotería Cruz Roja del martes 25 de noviembre de 2025
Se jugó el sorteo 3129.
Este martes, 25 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 3129 de la lotería de la Cruz Roja, donde se dio a conocer el ganador del premio mayor de 7.000 millones.
“Puedes abrirle la puerta a una nueva vida. Juega la Lotería de la Cruz Roja y deja que la suerte haga su parte”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del sorteo 3129 de la lotería de la Cruz Roja
Premio mayor
- Número ganador: 4663 de la serie 165.
Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja
- 18 de noviembre de 2025: 7078, serie 275.
- 11 de noviembre de 2025: 9110, serie 026.
- 4 de noviembre de 2025: 9110, serie 026.
La premiación puede seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Cruz Roja. El próximo sorteo se realizará el martes 2 de diciembre, a partir de las 10:55 de la noche.