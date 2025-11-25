Suscribirse

Resultados de la Lotería Cruz Roja del martes 25 de noviembre de 2025

Se jugó el sorteo 3129.

Redacción Loterías
26 de noviembre de 2025, 4:00 a. m.
Los premios mayores suelen gestionarse directamente con las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.
| Foto: Getty images/Lotería Cruz Roja/Montaje: Semana

Este martes, 25 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 3129 de la lotería de la Cruz Roja, donde se dio a conocer el ganador del premio mayor de 7.000 millones.

“Puedes abrirle la puerta a una nueva vida. Juega la Lotería de la Cruz Roja y deja que la suerte haga su parte”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3129 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 4663 de la serie 165.
Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 18 de noviembre de 2025: 7078, serie 275.
  • 11 de noviembre de 2025: 9110, serie 026.
  • 4 de noviembre de 2025: 9110, serie 026.

La premiación puede seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Cruz Roja. El próximo sorteo se realizará el martes 2 de diciembre, a partir de las 10:55 de la noche.

