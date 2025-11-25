Suscribirse

Resultado del Miloto: números ganadores del martes 25 de noviembre

Esta lotería juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

Redacción Loterías Revista Semana

26 de noviembre de 2025, 3:03 a. m.
Sorteo del marte 9 de septiembre de 2025.
Sorteo del 25 de noviembre. | Foto: Montaje Semana

Este martes, 25 de noviembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 439.

“Explora, vive y disfruta de las grandes maravillas del mundo. El momento para empezar a hacer realidad tus sueños es ahora con los $650 millones de MiLoto. Activa tu suerte”, dice la lotería en sus redes sociales de Baloto.

Resultados de Miloto del 25 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 439 fueron:

  • 39-14-36-09-20
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 439 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 27 de noviembre las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

