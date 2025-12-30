Lotería Cruz Roja entregó su premio de fin de año: estos son los números ganadores del 30 de diciembre

Este martes, 30 de diciembre, se llevó a cabo el último sorteo del año 2025 de la Lotería Cruz Roja, el cual entregó un premio mayor de 10.000 millones de pesos a un apostador.

“¡Empieza el 2026 recargado! Deja que el año nuevo te sorprenda con un millonario premio de 10.000 millones de pesos”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3134 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

Número ganador: 5102 de la serie 204.

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

23 de diciembre de 2025: 6008 , serie 251 .

, serie . 16 de diciembre de 2025: 9934 , serie 019 .

, serie . 9 de diciembre de 2025: 2846, serie 2846.

El próximo sorteo jugará el martes, 6 de enero de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.