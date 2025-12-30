Loterías

Lotería Cruz Roja entregó su premio de fin de año: estos son los números ganadores del 30 de diciembre

Se jugaron 10.000 millones de pesos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
31 de diciembre de 2025, 4:02 a. m.
Resultados del sorteo 3134 de la lotería de la Cruz Roja.
Resultados del sorteo 3134 de la lotería de la Cruz Roja. Foto: Imagen tomada del perfil de Instagram de: @loteriadelacruzroja

Este martes, 30 de diciembre, se llevó a cabo el último sorteo del año 2025 de la Lotería Cruz Roja, el cual entregó un premio mayor de 10.000 millones de pesos a un apostador.

¡Empieza el 2026 recargado! Deja que el año nuevo te sorprenda con un millonario premio de 10.000 millones de pesos”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3134 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 5102 de la serie 204.
YouTube video dVstk2c-TtU thumbnail

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 23 de diciembre de 2025: 6008, serie 251.
  • 16 de diciembre de 2025: 9934, serie 019.
  • 9 de diciembre de 2025: 2846, serie 2846.

El próximo sorteo jugará el martes, 6 de enero de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.

Más de Loterías

Resultados del sorteo 3134 de la lotería de la Cruz Roja.

Lotería Cruz Roja entregó su premio de fin de año: estos son los números ganadores del 30 de diciembre

La fortuna cambió la vida de un apostador tras el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Huila.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 30 de diciembre de 2025, sorteo 4736

¿Cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío?

Números ganadores de la Lotería del Quindío hoy martes, 30 de diciembre

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Miloto: resultados del último sorteo del 2025

Lotería Astro Sol

¿Día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Super Astro Sol para este martes, 30 de diciembre

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este martes, 30 de diciembre

Resultado lotería Chontico día y noche del miércoles 27 de agosto de 2025

¿Suerte antes de Año Nuevo? Resultados de la Lotería Chontico este martes 30 de diciembre de 2025

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 30 de diciembre

Antioqueñita: resultados de la lotería

¿Será el nuevo millonario de fin de año? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 30 de diciembre

Este sorteo de Baloto generó gran expectativa en todo el país, con jugadores atentos a cada número revelado.

Resultado del Baloto, lunes 29 de diciembre: descubra si se convirtió en el nuevo millonario de fin de año

Noticias Destacadas