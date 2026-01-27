Loterías

Lotería Cruz Roja: estos fueron los números que cayeron en el sorteo del martes 27 de enero

Se jugó el premio mayor.

Redacción Loterías
28 de enero de 2026, 4:02 a. m.
Sorteo 3138.
Sorteo 3138. Foto: Imagen tomada del perfil de Instagram de: @loteriadelacruzroja

Este martes, 27 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo 3138 de la Lotería de Cruz Roja, donde se dieron a conocer los números ganadores del premio mayor.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3138 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 7546 de la serie 216.
YouTube video SPRki9td7sc thumbnail

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 20 de enero de 2026: 4967, serie 000.
  • 13 de enero de 2026: 8659, serie 124.
  • 7 de enero de 2026: 2225, serie 314.

El próximo sorteo jugará el martes 3 de febrero de 2026, a partir de las 10:55 de la noche.

